Министр образования предложил начать преподавать английский язык в дошкольных учреждениях

Министр образования Ифат Шаша-Битон продвигает план по началу преподавания английского языка уже в дошкольном возрасте.
Об этом сообщает 13 канал.
В настоящее время изучение английского языка в Израиле начинается в третьем классе. Телеканал отметил, что в Европе дети часто впервые знакомятся с английским языком в дошкольном возрасте.
Согласно новому плану, дети будут тратить 15-30 минут в день на занятия, связанные с изучением английского языка.
Население Израиля в целом имеет высокий уровень владения английским языком, большинство людей могут вести хотя бы базовый разговор на этом языке. Работа в бурно развивающейся технологической отрасли страны обычно требует хорошего знания английского языка.
Кроме того, значительная часть развлекательных программ, потребляемых израильтянами, идет на английском языке, что также способствует знакомству с языком.
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