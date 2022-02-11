Министр образования предложил начать преподавать английский язык в дошкольных учреждениях

Согласно новому плану, дети будут тратить 15-30 минут в день на занятия, связанные с изучением английского языка. Население Израиля в целом имеет высокий уровень владения английским языком, большинство людей могут вести хотя бы базовый разговор на этом языке.

Министр образования Ифат Шаша-Битон продвигает план по началу преподавания английского языка уже в дошкольном возрасте.

Об этом сообщает 13 канал.

В настоящее время изучение английского языка в Израиле начинается в третьем классе. Телеканал отметил, что в Европе дети часто впервые знакомятся с английским языком в дошкольном возрасте.

Согласно новому плану, дети будут тратить 15-30 минут в день на занятия, связанные с изучением английского языка.

Население Израиля в целом имеет высокий уровень владения английским языком, большинство людей могут вести хотя бы базовый разговор на этом языке. Работа в бурно развивающейся технологической отрасли страны обычно требует хорошего знания английского языка.

Кроме того, значительная часть развлекательных программ, потребляемых израильтянами, идет на английском языке, что также способствует знакомству с языком.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.