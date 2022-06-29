Министры благодарят Беннета за его службу: «Он был хорошим премьер-министром»

Ранее действующий премьер-министр Нафтали Беннет заявил членам своей партии Ямина, что он не намерен баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет.

Несколько министров правительства воспользовались возможностью похвалить премьер-министра Нафтали Беннета после решения последнего не участвовать в предстоящих выборах после года пребывания на посту.

«Нафтали Беннет — израильский патриот», — пишет в своем твиттере министр юстиции Гидеон Саар. «Он был хорошим премьер-министром, который исполнял свои обязанности. Мы работали в полном сотрудничестве от имени Израиля и его граждан. Я убежден, что он вернется, чтобы служить стране в будущем. Нафтали, спасибо тебе и удачи!».

«В течение последнего года я очень тесно сотрудничал с премьер-министром Беннетом. Были разногласия и политические вопросы, но я обнаружил трудолюбивого и неравнодушного человека, который действительно заботится об обществе. Его позиции не совпадают с моими, и это ясно, но я очень ценю его. Израиль заслужил год хорошего правительства, и это большая его заслуга», — говорит министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМ. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Курсор писал, что договоренность об увеличении финансирования выборов заморожена. По просьбе Ликуда председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий. Каждая единица финансирования для депутата кнессета должна была увеличиться с 1,4 млн до 1,66 млн шекелей.