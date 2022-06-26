Министры одобрили законопроект Саара об ограничениях на срок полномочий премьера

«Слишком долгое правление влечет за собой концентрацию власти и опасность коррупции, поэтому правильно включить в Основной закон принцип ограничения срока полномочий», — заявил Саар.

Министерский комитет по законодательству повторно одобрил законопроект министра юстиции Гидеона Саара об ограничении срока полномочий премьер-министра восемью годами подряд, что позволит министру юстиции вынести его на пленум для первого чтения.

Однако законопроект вряд ли пройдет, поскольку коалиция также надеется распустить Кнессет уже завтра, оставив Саару несколько часов на то, чтобы провести свой законопроект в трех чтениях.

Несмотря на то, что законопроект не будет иметь обратной силы, считается, что он направлен против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.