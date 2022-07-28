Мири Регев раскритиковала Моше Гафни

Депутат Мири Регев заявила, что высказывания Моше Гафни приведут к тому, что Яадут а-Тора потеряет места на следующих выборах, а Бен-Гвир наоборот получит 2-3 допольнительных места.

Депутат Ликуда Мири Регев осудила лидера партии «Яадут а-Тора» Моше Гафни, который вчера предположил, что его партия не обязана быть на 100% лояльна правому блоку, возглавляемому лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

«При всем уважении к словам Гафни, он будет делать то, что скажет ему его раввинский консультативный совет, — говорит Регев в интервью. — Они знают, что только националистический лагерь является подходящим партнером».

Она утверждает, что подобные комментарии Гафни будут стоить Яадут а-Тора мест на выборах 1 ноября, которые достанутся ультраправому депутату Итамару Бен-Гвиру: «Бен-Гвир откусывает кусок от партий харедим и отбирает у них 2-3 места. Это происходит по вине Гафни».

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.