Митрополит рпц опубликовал видео издевательства над украинскими пленными

Митрополит рпц, настоятель патриаршего подворья храма Всех Святых на Кулишках Москвы Леонид (Горбачев) в своем Телеграм-канале опубликовал видео издевательства над украинскими пленными.

Пользователи соцсети возмущены недавней публикацией российского священнослужителя, который опубликовал видео пыток. На кадрах военные рф заставяют пленных украинцев петь песни группы «Любэ» на фоне флага рф.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Телеграме.

В комментарии к видео российский священник съязвил: «Думаю, теперь можно и в церковный хор».

Журналист констатировал, что российский священник посчитал видео забавным. Это само по себе не достойно звания церковнослужителя. Казанский отмечает, что рпц, конечно, давно не имеет ничего общего с христианством. Они открыто поддерживают пытки и массовые убийства своих же православных прихожан.

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