Мнения израильтян в отношении возможности Байдена установить мир с Саудовской Аравией разделились

Только половина израильтян верит в то, что визит Байдена сможет изменить застой в отношениях Израиля с Саудовской Аравией. В то же время только 11 процентов вверят в прорыв в отношениях с ПА.

По данным нового опроса, израильская общественность разделилась по вопросу о том, может ли предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион привести к дипломатическому прорыву между Израилем и Саудовской Аравией.

Сорок четыре процента респондентов заявили Израильскому институту демократии, что верят в способность Байдена добиться мирного соглашения между двумя странами, а 44 процента считают, что нет.

Когда речь заходит о возможности прорыва в отношениях с палестинцами после многих лет застоя, израильская общественность почти повсеместно настроена пессимистично: только 11% опрошенных считают это жизнеспособным вариантом.

Байден прибудет в Израиль в среду с двухдневным визитом, который также будет включать посещение Палестинской автономии, после чего в пятницу он посетит Саудовскую Аравию для субботней встречи с региональными лидерами Ближнего Востока в рамках саммита GCC+3 (Совет сотрудничества стран Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Ирак, Египет и Иордания).

«Курсор» писал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.