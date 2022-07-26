Моше Гафни раскритиковал депутатов Ликуда

Лидер партии «Яадут а-Тора» считает что депутаты Ликуда поступают неправильно, бойкотируя заседания Кнессета. «Если бы мы присутствовали во всех комитетах и смущали их так, как мы это успешно делали на пленуме Кнессета, мы бы уже после выборов имели стабильное правое правительство», — заявил он

Лидер партии «Яадут а-Тора» Моше Гафни неявно раскритиковал многих членов союзной партии «Ликуд» за бойкот слушаний в комитетах Кнессета.

«Если бы мы присутствовали во всех комитетах и смущали их так, как мы это успешно делали на пленуме Кнессета, мы бы уже после выборов имели стабильное правое правительство», — заявил Гафни на заседании фракции его партии «Дегель ха-Тора» в Бней-Браке — одной из двух групп, входящих в Яадут а-Тора.

Яадут а-Тора лояльно относится к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу, который призвал своих депутатов бойкотировать заседания комитетов, возглавляемых уходящей коалицией.

«Дегель ха-Тора» и «Агудат Йисраэль» в настоящее время ведут переговоры о продолжении совместной работы в качестве Яадут а-Торы, как они это делали последние 30 лет, на фоне сообщений об острых разногласиях.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.