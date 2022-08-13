Москва предупреждает о прекращении отношений между россией и США в случае ареста активов

В россии также заявили, что влияние США на Украину возросло до такой степени, что «американцы все больше и больше становятся непосредственной стороной конфликта».

Любой возможный арест российских активов Соединенными Штатами полностью разрушит двусторонние отношения москвы* и Вашингтона, заявил в субботу глава североамериканского департамента МИД рф.

«Мы предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно подорвут двусторонние отношения, что не отвечает ни их, ни нашим интересам», — заявил Александр Дарчиев.

Дарчиев также заявил, что влияние США на Украину возросло до такой степени, что «американцы все больше и больше становятся непосредственной стороной конфликта».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

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