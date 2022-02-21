В России заговорили о «присоединении» Донбасса

Представители Кремля заявили, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе заседания Совета безопасности РФ по вопросу признания «ДНР» и «ЛНР» задал вопрос российскому президенту Владимиру Путину о присоединении «республик». При этом он заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу.

После этого Козак обратился к Путину: «Владимир Владимирович, присоединять или не присоединять Донбасс? Что с этим делать дальше? Как это использовать на переговорах с Западом?, – спросил он, после чего возникла заминка.

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На что Путин ответил, что пока стоит ограничиться оценкой переговорного процесса.

В то же время ряд СМИ сообщил, что заседание вероятно, транслируется в записи, хотя российские телеканалы преподносят это как «прямую трансляцию».



Ранее редакция Курсора сообщала, что российская армия заявила, что уничтожила пятерых «диверсантов» из Украины. Стоит отметить, что Минобороны РФ не приводит каких либо фото-доказательств происшествия. Власти Украины назвали сообщения Минобороны РФ «фейками» и заявили, что военнослужащих ВСУ в Ростовской области нет

Кроме того, мы писали, что на Донбасс массово съезжаются военные из Крыма и РФ. На территорию Донбасса, которую захватили боевики, прибывают так называемые добровольцы из Крыма, России и бывших республик СССР. Пророссийские бандформирования их называют «защитниками», на практике их задачей, вероятно, является организация провокаций и ведение боев с украинской армией.

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