Российская армия заявила, что уничтожила пятерых «диверсантов» из Украины

Обстановка между Украиной и Россией продолжает накаляться — российская армия вновь обвиняет Украину, на этот раз в проникновении отряда диверсантов, которые попали на территорию РФ.

Российская армия заявляет, что уничтожила пять «диверсантов» из Украины на российской территории. Украина отрицает свою причастность к этому инциденту.

Стоит отметить, что Минобороны РФ не приводит каких либо фото-доказательств происшествия. Власти Украины назвали сообщения Минобороны РФ «фейками» и заявили, что военнослужащих ВСУ в Ростовской области нет

В последние дни на границе Украины и РФ были зафиксированы сотни нарушений режима прекращения огня. В пятницу в результате артиллерийского обстрела были убиты двое украинских солдат.

Западные лидеры неоднократно обвиняли Россию в планах проведения операций «под ложным флагом» для оправдания нападения на Украину.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Также сообщалось, что в Великобритании рассказали, как Россия планирует уничтожить Украину. Британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) опубликовал отчет под названием «The Plot to Destroy Ukraine». В нем ученые изложи сценарии, по которым может пойти Россия для того, чтобы уничтожить Украину.

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