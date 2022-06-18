Немецкий генерал советует готовиться к применению ядерного оружия

Герхарц заявил, что восхищен мужеством и отвагой украинцев, но боится, что их сопротивление толкнет путина на отчаянный шаг.

Генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц констатиовал, что из-за действий рф* существенно растет напряженность во всем мире. Военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

Об этом генерал-лейтенант заявил Нandelsblatt.

По его словам, для надежного сдерживания нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости.

Обсуждая войну россии против Украины, Герхарц заявил, что «восхищен мужеством и отвагой украинцев», и тем, как действует авиация сил обороны. При этом он добавил, что «нужно быть реалистами: их возможности, по сравнению с россией, крайне ограничены».

Немецкий генерал сказал, что «трудно сказать, какое точно соотношение сил» в воздухе, и предположил, что «1 к 10» не в пользу Украины.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!