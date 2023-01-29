Нетаниягу — бизнесменам: Я готов начать диалог о судебной реформе

Участники встречи бизнесменов и руководителей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в конце прошлой недели, сообщили, что он выразил готовность начать диалог о планируемых правительством изменениях в судебной системе Израиля в рамках программы, организованной президентом Исааком Герцогом.
После встречи пресс-секретарь Нетаниягу выпустил заявление от его имени, в котором говорится: «На этой неделе, как и на протяжении всего пути, министр юстиции вновь выразил готовность к диалогу». Нетаниягу подчеркнул в заявлении, что речь идет о переговорах «одновременно с законодательством и без его задержки».
Он также прокомментировал критику в адрес оппозиции: «До сих пор мы не слышали готовности к переменам с другой стороны. По мнению критиков, любое изменение, даже самое незначительное, было и остается «концом демократии»».