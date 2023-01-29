Нетаниягу — бизнесменам: Я готов начать диалог о судебной реформе

Во встрече приняли участие десятки бизнесменов и менеджеров некоторых из самых важных компаний в Израиле. Премьер-министр заявил, что он выступает за переговоры по судебной реформе, но законодательство не будет остановлено.

Участники встречи бизнесменов и руководителей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в конце прошлой недели, сообщили, что он выразил готовность начать диалог о планируемых правительством изменениях в судебной системе Израиля в рамках программы, организованной президентом Исааком Герцогом.

После встречи пресс-секретарь Нетаниягу выпустил заявление от его имени, в котором говорится: «На этой неделе, как и на протяжении всего пути, министр юстиции вновь выразил готовность к диалогу». Нетаниягу подчеркнул в заявлении, что речь идет о переговорах «одновременно с законодательством и без его задержки».

Он также прокомментировал критику в адрес оппозиции: «До сих пор мы не слышали готовности к переменам с другой стороны. По мнению критиков, любое изменение, даже самое незначительное, было и остается «концом демократии»».

До этого редакция писала о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.