Нетаниягу — бизнесменам: Я готов начать диалог о судебной реформе

12:13, Сегодня
Политика, Новости Израиля
биньямин нетаниягу фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Во встрече приняли участие десятки бизнесменов и менеджеров некоторых из самых важных компаний в Израиле. Премьер-министр заявил, что он выступает за переговоры по судебной реформе, но законодательство не будет остановлено.

Участники встречи бизнесменов и руководителей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в конце прошлой недели, сообщили, что он выразил готовность начать диалог о планируемых правительством изменениях в судебной системе Израиля в рамках программы, организованной президентом Исааком Герцогом.

После встречи пресс-секретарь Нетаниягу выпустил заявление от его имени, в котором говорится: «На этой неделе, как и на протяжении всего пути, министр юстиции вновь выразил готовность к диалогу». Нетаниягу подчеркнул в заявлении, что речь идет о переговорах «одновременно с законодательством и без его задержки».

Он также прокомментировал критику в адрес оппозиции: «До сих пор мы не слышали готовности к переменам с другой стороны. По мнению критиков, любое изменение, даже самое незначительное, было и остается «концом демократии»».

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