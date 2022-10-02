Нетаниягу гордится тем, что сократил детские пособия

Лидер оппозиции и председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу признался, что не сожалеет о сокращении детских пособий, что он инициировал двадцать лет назад еще на должности министра финансов.

Появилась запись с выступлением Нетаниягу на собрании для бизнесменов, состоявшемся на прошлой неделе.

Об этом сообщает INN.

«Мы не могли нести эти пособия, которые мы давали каждому дополнительному ребенку, все больше и больше пособий на детей, поэтому на пятого или шестого ребенка вы получали 900 шекелей на ребенка. Вы знаете, что произошло: люди не ходили на работу, а определенные группы населения рожали детей, это был совсем неплохой бизнес», – сказал он.

По словам лидера оппозиции, это негативно влияло на будущее Израиля.

«Я вам это говорю, потому что вы, экономисты, поймете, о чем я говорю. Нам пришлось изменить всю концепцию, чтобы создать здесь мощную экономику, которая, по существу, перепрыгнула через все трудности социалистической экономики, централизованной экономики. Экономика, которая растет снизу и создала здесь чрезвычайно мощную экономику, которая также дает нам возможность сильную армию, разведку и кибернетику, что я также продвигал 8 лет назад», – добавил Нетаниягу.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу раскритиковал Лапида на фоне соглашения с Ливаном. По его словам, премьер-министр Израиля «позорно поддался» угрозам Насраллы и передал суверенную израильскую территорию, имеющую газовый резервуар и принадлежащую израильтянам.

Депутат утверждает, что Лапид совершил это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Он добавил, что у Лапида отсутствует мандат на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат населению Израилю.

«Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль», – прокомментировал заявление Нетаниягу министр обороны Бени Ганц.

Также «Курсор» сообщал о том, что глава комитета Сената США сделал предупреждение Нетаниягу перед выборами.