«Биби, не вмешивайся»: Ганц ответил на новое обращение Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц отреагировал на слова Биньямина Нетаниягу, который выступил с критикой формирующегося соглашения с Ливаном.

«Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль», — написал Ганц в Твиттере.

ביבי, אל תפריע. רק שיקולים פוליטיים חסרי אחריות מובילים אותך. אנחנו נמשיך לדאוג לאינטרסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל באחריות ובממלכתיות. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) October 2, 2022

Ранее Курсор писал, что глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Еще Курсор сообщал о демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление.

Также Курсор передавал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.