«Биби, не вмешивайся»: Ганц ответил на новое обращение Нетаниягу

14:10, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

«Яир Лапид позорно поддался угрозам Насраллы», — заявил ранее Нетаниягу.

Министр обороны Бени Ганц отреагировал на слова Биньямина Нетаниягу, который выступил с критикой формирующегося соглашения с Ливаном.

«Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль», — написал Ганц в Твиттере.

Ранее Курсор писал, что глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Еще Курсор сообщал о демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление. 

Также Курсор передавал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.

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