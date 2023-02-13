Членов комитета Кнессета выгнали с заседания во время дебатов о судебной реформе

После бурных и временами хаотичных дебатов в комитете Кнессета по конституции, законодательству и правосудию первая из предложенных правительством правовых реформ по изменению состава комитета, назначающего судей, была принята на первом голосовании, что облегчило его прохождение в Кнессете.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечсается, что во время дебатов 14 членов комитета были изгнаны из конференц-зала за недисциплинированное и деструктивное поведение. Некоторых приходилось физически вытаскивать, когда они громко протестовали против их удаления.

Приключения начались с того, что члены оппозиции из партии «Еш Атид» запели «У меня нет другой страны». Позже ситуация переросла в столпотворение с криками. Члены комитета перепрыгивали через стол, чтобы противостоять председателю, депутату Кнессета Симхе Ротману, другие уселись на пол, чтобы их не вывели охранники.

Ранее Курсор писал о том, что Кнессет в понедельник, 13 февраля, одобрил в первом чтении первый раздел судебной реформы.

Он касается изменения порядка избрания судей и запрете Верховному суду признавать недействительными основные законы Кнессета.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.