Это касается встречи, прошедшей в минувшее воскресенье.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался преуменьшить эффект, связанный отсутствием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на встрече по вопросам безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

По словам главы правительства, обсуждаемая в минувшее воскресенье тема выходила за рамки компетенции председателя Оцма Иегудит. В заявлении для СМИ в канцелярии премьер-министра сказали, что участники встречи были сосредоточены на теме Ирана и не обсуждали вопросы внутренней безопасности. Там добавили, что это была обычная дискуссия, посвященная "различным вопросам вокруг Израиля".

Ее участниками также стали министр обороны Йоав Галант, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, руководитель Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и представители генштаба. Журналисты писали, что Нетаниягу намеренно не упомянул Бен-Гвира из-за его истории с проблемными идеями и инициативами.

Тем не менее в непроверенном сообщении 12-го телеканала сказано, что на встрече обсуждали Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, где увеличение числа еврейских посетителей в связи с праздником Суккот считается вероятным повышением напряженности, а также территорию Иудеи и Самарии и сектора Газа. Речь идет о сферах, выходящих за пределами компетенции Бен-Гвира, но министр, как утверждается, предпринимал попытки влиять на политику в отношении их.

Также "Курсор" сообщал, что партия Еш Атид впервые проведет праймериз.

Помимо этого СМИ писали, что Израиль идет на уступки ПА на фоне переговоров с саудитами