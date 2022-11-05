Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение

Биньямин Нетаниягу станет «сдерживающим фактором» в новом правительстве, так же как партия Моше Кахлона Кулану была в предыдущем правительстве будущего премьер-министра.

Такое мнение высказал журналист Бен-Дрор Йемини, сообщает inn.co.il.

«Нетаниягу не левый, но Нетаньягу — левый маркер правого блока. Он встречался с Арафатом. Он встречался с Абу Мазеном. Несмотря на все разговоры против соглашений в Осло, он пошел по пути Рабина и Переса», — считает Йемини.

Он напомнил, что в 2009 году Нетаньягу произнес «Бар-Иланскую речь», в которой впервые согласился с формулой двух государств. А в 2014 году будущий премьер вел переговоры с американским госсекретарем Джоном Керри, и на определенных этапах была сформирована договоренность о создании палестинского государства на более чем девяноста процентах территории Иудеи и Самарии.

«А в годы администрации Трампа в январе 2020 года была озвучена мирная инициатива, дающая палестинцам государство на семидесяти процентах Иудеи и Самарии. Как глава оппозиции Нетаньягу неоднократно проявлял безответственность. Как премьер-министр, можно с уверенностью предположить, он снова будет сдерживающим фактором», — добавил журналист.

Как сообщал Курсор, объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата.

Кроме того Курсор писал о том, что сравнительный анализ результатов выборов показывает, как разные партии становились сильнее или слабее, и к чему привели политические шаги, предшествовавшие представлению списков.