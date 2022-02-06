Нетаниягу успешно перенес операцию по удалению камней из почек

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу успешно прошел процедуру в медицинском центре Университета Хадасса в Эйн-Керем в Иерусалиме, сообщили в больнице.

Офис лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу сообщил в воскресенье утром, что он прошел медицинскую процедуру в «Хадассе Эйн-Керем» по дроблению камня в мочевом пузыре.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Процедуру проводили профессор Мордехай Дувдани, руководитель службы эндоурологии и дробления камней в «Хадассе», профессор Офер Гофрит, директор отделения урологии, и профессор Реувен Пизов, директор отделения анестезии.

В больнице «Хадасса» сообщили, что процедура прошла успешно и что Нетаниягу, как ожидается, будет выписан в ближайшие часы.

Курсор ранее писал, что адвокаты Нетаниягу требуют данные, полученные в результате взлома телефона. Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в четверг в суд с просьбой обязать правительство разгласить любую информацию, полученную полицией в ходе расследования дела Нетаниягу с помощью шпионских программ, после того как полиция Израиля, как сообщается, использовала шпионские программы для сбора данных с телефона человека, связанного с процессом над Нетаниягу.

Кроме того, Нетаниягу раскритиковал Беннета из-за его политики в отношении COVID-19. Нетаниягу заявил, что хотя Беннет никогда не вводил режим изоляции, «на практике граждане Израиля уже три месяца находятся в режиме изоляции — неофициальной массовой изоляции».

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