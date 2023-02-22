Нетаниягу встретился с делегацией США: что обсуждали

Биньямин Нетаниягу, премьер-министр Израиля, провел встречу с американским сенатором Томом Коттоном и группой конгрессменов от Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатоы.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, в ходе встречи израильская и американская стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе — угрозу со стороны Тегерана.

«Были обсуждены ситуация в ближневосточном регионе, включая «иранскую угрозу» и деятельность иранских прокси в Сирии, а также роль «Соглашения Авраама» в поддержании региональной стабильности и возможности расширения договоренностей», — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Йоав Галант заявил, что Иран нацелен на уничтожение Израиля. Он отметил, что Иран продает опасное оружие, включая беспилотники, которые были использованы в атаках на Украину, 50 странам мира. Галант подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества для остановки оружейных сделок Ирана и создания эффективного механизма наказания.

Впоследствии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отметил, что наилучшим способом сдерживания ядерных амбиций Ирана является реальная военная угроза. Тем не менее, Нетаниягу отметил, что этот подход становится все более сложным по мере того, как время идет. Он отметил, что, хотя экономические санкции могут быть использованы в сочетании с военной угрозой, они часто не достаточны.

Также Нетаниягу подчеркнул, что «чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится». Он также отметил, что в прошлом Израиль использовал свою военную мощь, чтобы предотвратить ядерные амбиции Ирака и Сирии, включая удар по ядерному реактору в Осираке в 1981 году и предполагаемому ядерному реактору в Сирии в 2007 году.