Нетаниягу высмеял Беннета в Кнессете

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил сразу после премьер-министра и заявил о том, что он отдал контроль над правительством и государством «Братьям-мусульманам».

Выступая после премьер-министра Нафтали Беннета, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу высмеял премьер-министра за то, что тот с гордостью говорит о встрече с лидером партии «РААМ» Мансуром Аббасом.

Нетаниягу обвиняет Аббаса в «объятиях» с террористами, которых он навещает в тюрьме.

«Как премьер-министру не стыдно обнимать того, кто обнимает террористов? У вас нет ни стыда, ни выбора. Он вам нужен, это правительство зависит от «Братьев-мусульман». Вы отдали контроль над правительством, а через переходную собственность и над государством, «Братьям-мусульманам» и Совету Шуры».

Аббас отрицает утверждения Нетаниягу.

Бывший премьер-министр также обвиняет Беннета в том, что он «высокого мнения о себе», рассказывая о достижениях своего правительства.

«В кабинете Беннета, как и в его партии, все уходят. Они не могут справиться со всеми победами», — говорит он с сарказмом.