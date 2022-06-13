Нетаниягу высмеял Беннета в Кнессете

Выступая после премьер-министра Нафтали Беннета, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу высмеял премьер-министра за то, что тот с гордостью говорит о встрече с лидером партии «РААМ» Мансуром Аббасом.
Нетаниягу обвиняет Аббаса в «объятиях» с террористами, которых он навещает в тюрьме.
«Как премьер-министру не стыдно обнимать того, кто обнимает террористов? У вас нет ни стыда, ни выбора. Он вам нужен, это правительство зависит от «Братьев-мусульман». Вы отдали контроль над правительством, а через переходную собственность и над государством, «Братьям-мусульманам» и Совету Шуры».
Аббас отрицает утверждения Нетаниягу.
Бывший премьер-министр также обвиняет Беннета в том, что он «высокого мнения о себе», рассказывая о достижениях своего правительства.
«В кабинете Беннета, как и в его партии, все уходят. Они не могут справиться со всеми победами», — говорит он с сарказмом.
Курсор ранее писал, что Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.