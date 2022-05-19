Ницан Горовиц: Распад коалиции нанесет большой ущерб всему обществу

Глава МЕРЕЦ заявил, что его партия будет делать все для того, чтобы сохранить правительство. Горовиц считает, что выход из коалиции Ринави Зоаби не пойдет на пользу Израилю.

Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц впервые публично отреагировал на выход из коалиции депутата от левой партии Гайды Ринави Зоаби.

«Распад коалиции станет наградой для [Биньямина] Нетаниягу и [Итамара] Бен-Гвира и [нанесет] большой ущерб всему обществу — евреям и арабам», — написал Горовиц, занимающий пост министра здравоохранения.

Он также обещает, что МЕРЕЦ будет стремиться к укреплению правительства, которое сейчас занимает меньшинство мест в Кнессете.

«Споры внутри правительства будут решаться внутри страны», — говорит Горовиц.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.