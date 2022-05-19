Ницан Горовиц: Распад коалиции нанесет большой ущерб всему обществу

Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц впервые публично отреагировал на выход из коалиции депутата от левой партии Гайды Ринави Зоаби.
«Распад коалиции станет наградой для [Биньямина] Нетаниягу и [Итамара] Бен-Гвира и [нанесет] большой ущерб всему обществу — евреям и арабам», — написал Горовиц, занимающий пост министра здравоохранения.
Он также обещает, что МЕРЕЦ будет стремиться к укреплению правительства, которое сейчас занимает меньшинство мест в Кнессете.
«Споры внутри правительства будут решаться внутри страны», — говорит Горовиц.
Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.
Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.