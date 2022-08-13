«Нравится не нравится – терпи, моя красавица»: Еще одна страна ЕС поддержала запрет въезда россиянам

Стало известно, какая страна поддержала решение эстонских властей о запрете на въезд россиян в страну. О таком решении заявил министр иностранных дел страны.

Литва поддерживает решение эстонских властей о запрете на въезд россиян в страну и считает, что оно должно быть распространено на весь Европейский Союз. Об этом объявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва последовательно поддерживает санкции против агрессивных государств и считает, что ограничения более эффективны, когда применяются на уровне ЕС», — заявил литовский МИД.

Литовские учреждения, ответственные за такие сферы, как национальная безопасность, выдача виз и пограничный контроль, в настоящее время оценивают решения, принятые Эстонией и Латвией, говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы.

«Первая оценка компетентных учреждений показывает, что решения Эстонии и Латвии по своей сути очень похожи на ограничения, действующие в настоящее время в Литве», — отметили в МИД Литвы.

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