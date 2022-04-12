Объединённый список поддержит роспуск Кнессета

После слов главы Объединённого списка о возможных скорых выборах появилась информация о том, что арабская партия будет голосовать за то, чтобы распустить текущий созыв Кнессета.

Партия «Объединенный Арабский Список» заявила, что поддержит роспуск Кнессета как только Кнессет вернётся к работе.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Если арабская партия действительно так сделает, то в стране вероятнее всего пройдут новые выборы.

Курсор ранее писал, что Идит Сильман приехала за благословением к дочери равина Хаима Каневского. Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.

Также сообщалось, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию. Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.

Также публиковались слова Айман Уде: очевидно, что Израиль приближается к новым выборам. Глава партии «Объединенный список» Айман Уде заявил, что оппозиционные арабские партии «не будут спасательным кругом» для премьер-министра Нафтали Беннета.