Опрос: демократы не хотят видеть Байдена президентом

17:38, Сегодня
Политика, Мировые новости
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Фото: Facebook

Более семидесяти процентов демократов считают, что Джо Байдену не следует в 2024 году выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Однако рейтинг одобрения в партии у Байдена все равно находится на уровне в 70 процентов.

Президент США Байден, чье президентство выпало на резкий экономический спад, сталкивается с опасными личными перспективами в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Согласно новому опросу, многие избиратели в его собственной Демократической партии говорят, что ему не следует выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Согласно опросу, опубликованному газетой The New York Times, рейтинг одобрения президента среди демократов составляет 70%, но только 26% считают, что партия должна выдвинуть его кандидатуру снова.

Среди демократов моложе 30 лет эта цифра достигает 94%.

«Курсор» писал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.

Кроме того, мнения израильтян в отношении возможности Байдена установить мир с Саудовской Аравией разделились. Только половина израильтян верит в то, что визит Байдена сможет изменить застой в отношениях Израиля с Саудовской Аравией. В то же время только 11 процентов вверят в прорыв в отношениях с ПА.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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