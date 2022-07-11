Опрос: демократы не хотят видеть Байдена президентом

Президент США Байден, чье президентство выпало на резкий экономический спад, сталкивается с опасными личными перспективами в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Согласно новому опросу, многие избиратели в его собственной Демократической партии говорят, что ему не следует выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.
Согласно опросу, опубликованному газетой The New York Times, рейтинг одобрения президента среди демократов составляет 70%, но только 26% считают, что партия должна выдвинуть его кандидатуру снова.
Среди демократов моложе 30 лет эта цифра достигает 94%.
«Курсор» писал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.
Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.
Кроме того, мнения израильтян в отношении возможности Байдена установить мир с Саудовской Аравией разделились. Только половина израильтян верит в то, что визит Байдена сможет изменить застой в отношениях Израиля с Саудовской Аравией. В то же время только 11 процентов вверят в прорыв в отношениях с ПА.