Опрос: демократы не хотят видеть Байдена президентом

Более семидесяти процентов демократов считают, что Джо Байдену не следует в 2024 году выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Однако рейтинг одобрения в партии у Байдена все равно находится на уровне в 70 процентов.

Президент США Байден, чье президентство выпало на резкий экономический спад, сталкивается с опасными личными перспективами в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Согласно новому опросу, многие избиратели в его собственной Демократической партии говорят, что ему не следует выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Согласно опросу, опубликованному газетой The New York Times, рейтинг одобрения президента среди демократов составляет 70%, но только 26% считают, что партия должна выдвинуть его кандидатуру снова.

Среди демократов моложе 30 лет эта цифра достигает 94%.