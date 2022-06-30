Опрос: Нетаниягу может получить большинство благодаря Шакед

Согласно новому опросу, Ямина при Шакед получит 5 мест, что даст блоку Нетаниягу 63 места, если она присоединится к нему. Второй по численности партией станет Еш Атид.

Новый опрос, опубликованный институтом Midgam для канала 12 News в среду вечером, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выиграл бы выборы, и снова стал бы премьер-министром, если бы к нему присоединилась партия «Ямина» под руководством Айелет Шакед.

Согласно опросу, партия «Ямина» под руководством Шакед получила бы пять мест. Ликуд станет крупнейшей партией с 34 местами, а партия Еш Атид займет второе место с 20 местами. Кахоль-Лаван получит девять мест, как и партия «Религиозный сионизм».

Партия ШАС получит восемь мест, а партия «Яадут а-Тора» — семь мест. Объединенный арабский список получит шесть мест.

Партии «Труд» и «Исраэль Бейтену» получат по пять мест, а партии «МЕРЕЦ», «РААМ» и «Тиква Хадаша» — по четыре места.

Опрос приобретает новую актуальность после заявления премьер-министра Нафтали Беннета о том, что он не будет участвовать в предстоящих выборах.

Считается, что Шакед более открыта для участия в коалиции под руководством Нетаниягу, чем ее коллега, Матан Кахана, который может предпочесть баллотироваться от другой партии, например, от партии «Тиква Хадаша».