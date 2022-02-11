Отчёт: Бывший генпрокурор блокировал запросы полиции на прослушку Сары и Яира Нетаниягу

Бывший полицейский заявил, что полиция хотела прослушивать телефоны Яира и Сары Нетаниягу, но Мандельблит отклонил эти просьбы.

В ходе уголовного расследования в отношении бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу тогдашний генеральный прокурор Авихай Мандельблит наложил вето на просьбы полиции прослушивать телефоны жены Нетаниягу и одного из его сыновей.

«У нас был нулевой доступ к электронным носителям, в офисе и дома. Мандельблит не давал на это разрешения», — сказал неназванный бывший полицейский. Мы попросили прослушать — генпрокурор не давал разрешения».

«Мы продолжали говорить, что Сара бегает вокруг нас кругами на допросах, а мы даже не можем проверить ее телефон, чтобы узнать, говорила ли она то, что утверждает, или писала ли то, что утверждает, по вопросам, связанным с расследованием», — сказал чиновник.

«Мы не получили разрешения запросить судебный ордер на прослушку. Мы продолжали жаловаться на то, что нам мешают и связывают руки».

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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