Партии Шакед и Хенделя договорились объединиться

Айелет Шакед и Йоаз Хендель на следующих выборах выступят от одной партии — Руах Ционит. Шакед, вероятнее всего, возглавит партию, а фракция Хенделя получит 2, 3 и 4 места.

Лидер партии «Ямина» Айелет Шакед и председатель «Дерех Эрец» Йоаз Хендель подписали соглашение об объединении перед выборами в ноябре.

Последние опросы показывают, что Ямина рискует опуститься ниже порога в 3,25% голосов, необходимого для получения представительства в Кнессете.

Объединенный список будет называться «Руах Ционит» (Сионисткий дух).

«Дерех Эрец» получила 2, 3 и 4 места в избирательном списке новой фракции. Шакед, скорее всего, возглавит партию.

Фракция Хенделя, ранее входившая в партию «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара, не была включена в решение Саара объединить усилия с партией министра обороны Ганца для участия в выборах.

«Ямина», которую ранее возглавлял бывший премьер-министр Нафтали Беннет, сильно пострадала за время своего пребывания у власти. Часть ее избирателей была возмущена решением Беннета сотрудничать с левыми партиями и исламистской фракцией «РААМ» в правительстве, и несколько ее законодателей дезертировали.

Шакед взяла бразды правления партией в свои руки, когда Беннет был смещен с поста премьер-министра в прошлом месяце и объявил о своем уходе из политики.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.