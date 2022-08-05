Пелоси призвала Китай прекратить пуски ракет вблизи Тайваня

В первый день военных учений вблизи Тайваня китайская армия совершила в водах у острова 11 пусков своих мощных баллистических ракет.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Китай должен «немедленно» прекратить ракетные стрельбы вблизи Тайваня, которые Пекин устроил в рамках своих военных учений.

Пелоси отметила, что Пекин не добьется успеха в изоляции острова Тайвань и что это не помешает официальным лицам США посетить Тайбэй.

По словам спикера США, Китай использует визит американской делегации на остров как «предлог» для запуска ракет.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».

Редакция писала о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.