Пелоси призвала Китай прекратить пуски ракет вблизи Тайваня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Китай должен «немедленно» прекратить ракетные стрельбы вблизи Тайваня, которые Пекин устроил в рамках своих военных учений.
Пелоси отметила, что Пекин не добьется успеха в изоляции острова Тайвань и что это не помешает официальным лицам США посетить Тайбэй.
По словам спикера США, Китай использует визит американской делегации на остров как «предлог» для запуска ракет.
«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.
Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».
Редакция писала о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.