Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину

Первые из 14 танков Leopard 2, которые есть в распоряжении польской армии, уде передали украинским военным.

Первые четыре танки Leopard 2 немецкого производства уже прибыли на территорию Украины. В распоряжение украинских бойцов их передала Польша.

Об этом сообщил министр обороны Польши Блащак во время заседания Совета национальной безопасности, созванное президентом страны Анджеем Дудой, передает издание RMF FM.

Кроме того, об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий официально объявил сегодня во время визита в Киев после встречи с Владимиром Зеленским. Новые танки дадут украинским военным преимущество на поле боя перед армией рф*, уверены в Польше.

При этом польское издание отметило, что на полигоне в Свентошуве уже несколько недель идут учения украинских экипажей на танках Leopard 2 немецкого производства. Иными словами, бойцы ВСУ смогут приступить к эксплуатации новой техники уже изо дня на день.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.