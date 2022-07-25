Пленный солдат рф: даже опытные наемники не выдерживают и бегут

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
За это время ему не пришлось стрелять ни разу: он только бегал, прячась от артиллерии, рассказал следователям и контрразведчикам СБУ.
По его словам, когда солдаты рф попали в Попасную, они не ожидали такой встречи от ВСУ.
«Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных”, — сказал он.
Россиянин признается, что большинство его коллег ориентировались на предыдущие спецоперации россии и ехали в Украину, чтобы подзаработать денег. Вместо этого попали на полномасштабную войну, где противни готов идти до конца и ни перед чем не остановится, пока не выгонит врага со своей земли.
В СБУ напоминают тем захватчикам, кто оказался не на той войне, о горячей телефонной линии 2402, позвонив по ней, можно сдаться в плен, сохранить свою жизнь и, наконец, вернуться домой.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!