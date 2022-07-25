Пленный солдат рф: даже опытные наемники не выдерживают и бегут

СБУ разместила видео с пленным наемником рф*, который прошел так называемую контртеррористическую операцию россии в дагестане, но в боях на востоке Украины выдержал всего 2 недели.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

За это время ему не пришлось стрелять ни разу: он только бегал, прячась от артиллерии, рассказал следователям и контрразведчикам СБУ.

По его словам, когда солдаты рф попали в Попасную, они не ожидали такой встречи от ВСУ.

«Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных”, — сказал он.

Россиянин признается, что большинство его коллег ориентировались на предыдущие спецоперации россии и ехали в Украину, чтобы подзаработать денег. Вместо этого попали на полномасштабную войну, где противни готов идти до конца и ни перед чем не остановится, пока не выгонит врага со своей земли.

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В СБУ напоминают тем захватчикам, кто оказался не на той войне, о горячей телефонной линии 2402, позвонив по ней, можно сдаться в плен, сохранить свою жизнь и, наконец, вернуться домой.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.