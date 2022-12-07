Поездка Герцога в Саудовскую Аравию: СМИ обнародовали любопытное видео

Пилот тепло поприветствовал авиадиспетчеров в портовом городе Джидда во время обратного рейса Герцога в Израиль из Абу-Даби.

Пилот, управлявший самолетом, на борту которого находился президент Израиля Ицхак Герцог, из Абу-Даби обратно в Тель-Авив, тепло поприветствовал авиадиспетчеров Саудовской Аравии, пролетая над воздушным пространством королевства. Этот момент показало израильское телевидение.

Репортер 12 канала опубликовал короткое видео из кабины пилота, на котором пилот общается с наземными диспетчерами в саудовском портовом городе Джидда на Красном море.

From the cockpit: when The President Herzog's flight from Abu Dhabi to Israel passes over the skies of Saudi Arabia@Isaac_Herzog pic.twitter.com/PF0feWgw8e — Yaron Avraham ירון אברהם (@yaronavraham) December 6, 2022

«Джидда, салам алейкум! [мир вам]», — сказал израильский пилот, прежде чем сообщить подробности полета Arkia Airlines, которые ему повторил саудовский авиадиспетчер.

Короткий репортаж также транслировался по 12-му каналу во вторник вечером, к радости израильских телезрителей.

У Израиля и Саудовской Аравии нет официальных дипломатических отношений, но тайные отношения в последние годы потеплели, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман, как сообщается, рассматривает Израиль как стратегического партнера в борьбе с иранским влиянием в регионе.

Королевство воздержалось от подписания соглашений Авраама при посредничестве Вашингтона в 2020 году, как надеялись США и Израиль, но считается, что страна может присоединиться к соглашению о нормализации с Израилем наряду с ОАЭ, Марокко и Суданом.

Ранее Курсор писал, что Саудовская Аравия предупредила США о новой угрозе со стороны Ирана.

Кроме того, Герцог заявил, что соглашения Авраама «высвободили энергию» между Израилем и арабским миром.