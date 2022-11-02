Саудовская Аравия предупредила США о новой угрозе со стороны Ирана

Саудовская Аравия передала США данные о том, что Иран готовится к нападению на королевство.

По словам трех официальных лиц США, Саудовская Аравия поделилась с американскими официальными лицами разведданными, которые предполагают, что Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство.

Повышенные опасения по поводу возможного нападения на Саудовскую Аравию возникли в связи с тем, что администрация Байдена критикует Тегеран за подавление массовых протестов и осуждает его за отправку сотен беспилотников в рф для использования в войне в Украине.

«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами, — говорится в заявлении Совета национальной безопасности. — Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе».

Ранее Курсор писал, что впервые с начала войны в Украине в страну въехали военные инспекторы США.

Кроме того, КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей.

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