Саудовская Аравия предупредила США о новой угрозе со стороны Ирана

По словам трех официальных лиц США, Саудовская Аравия поделилась с американскими официальными лицами разведданными, которые предполагают, что Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство.
Повышенные опасения по поводу возможного нападения на Саудовскую Аравию возникли в связи с тем, что администрация Байдена критикует Тегеран за подавление массовых протестов и осуждает его за отправку сотен беспилотников в рф для использования в войне в Украине.
«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами, — говорится в заявлении Совета национальной безопасности. — Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе».
Ранее Курсор писал, что впервые с начала войны в Украине в страну въехали военные инспекторы США.
Кроме того, КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей.
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