Полиция завершила расследование двойного голосования в Кнессете депутата Абира Кара

Отдел по борьбе с коррупцией сообщил, что в ближайшие дни материалы дела будут переданы в прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.

Полиция сообщает, что закончила расследование в отношении депутата от партии «Ямина» Абира Кара после того, как он был пойман на незаконном двойном голосовании в Кнессете в прошлом году.

Инцидент произошел в июле прошлого года во время голосования на пленуме по законопроекту об ограничении пособий по безработице.

Кара утверждает, что двойное голосование было невинной ошибкой. Он сказал тогда, что он случайно проголосовал с компьютера коллеги по партии «Ямина» Идит Сильман.

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