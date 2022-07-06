Помощник Лапида станет главой канцелярии премьер-министра

Наама Шульц, вероятнее всего, уже в ближайшее время будет утвержден на должность директора канцелярии премьер-министра. Ранее Шульц работал главой канцелярии Лапида.

Наама Шульц получил одобрение комиссии по проверке на должность директора канцелярии премьер-министра, до утверждения кабинетом министров, говорится в заявлении правительства.

Шульц уже работал в течение прошлого года в качестве главы временной альтернативной канцелярии премьер-министра Яира Лапида. Лапид стал временным премьер-министром на прошлой неделе после ухода Нафтали Беннета в отставку.

Ожидается, что Шульц будет утвержден кабинетом министров в понедельник.