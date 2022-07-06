Помощник Лапида станет главой канцелярии премьер-министра

Наама Шульц получил одобрение комиссии по проверке на должность директора канцелярии премьер-министра, до утверждения кабинетом министров, говорится в заявлении правительства.
Шульц уже работал в течение прошлого года в качестве главы временной альтернативной канцелярии премьер-министра Яира Лапида. Лапид стал временным премьер-министром на прошлой неделе после ухода Нафтали Беннета в отставку.
Ожидается, что Шульц будет утвержден кабинетом министров в понедельник.
Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.
Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.
Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.