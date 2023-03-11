«Пора вызывать санитаров»: Украина высмеяла инициативы рф в Совбезе ООН

Российские дипломаты продолжают веселить мир своими выдумками и небылицами. На очередную из них отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он прокомментировал решение рф* созвать экстренное заседание Совбеза организации на вторник, 14 марта.

О своем отношении к этой инициативе он написал в Twitter.

Кислица уточнил, что рф собирается обсудить в рамках заседания проявления «русофобии» на территории Украины. Абсурдность действий россиян вызывает смех у всего цивилизованного общества, хотя очевидно, что за этим стоят их нездоровые амбиции и желание продолжить завоевание Украины.

Украинский дипломат также отметил, что немецкий пропагандист времен Гитлера Геббельс просто «отдыхает» перед такими российскими решениями.

«Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны «- резюмировал дипломат и добавил к публикации короткий фрагмент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» с крылатой фразой «и тебя вылечат…».

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!