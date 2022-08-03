Посол ЕС по ядерным вопросам прибудет в Вену для переговоров с Ираном

Переговоры между Ираном и мировыми державами, начавшиеся в конце ноября 2021 года с целью вернуть Соединенные Штаты Джо Байдена в соглашение, зашли в тупик с марта.

Координатор ЕС по ядерным вопросам Энрике Мора должен сегодня прибыть в Австрию для переговоров с иранской делегацией.

«На пути в Вену, чтобы обсудить возвращение JCPOA к полной реализации», — пишет он в Твиттере, ссылаясь на соглашение 2015 года, призванное предотвратить создание Тегераном ядерной бомбы.

В конце июня в Катаре прошли непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном в надежде вернуть процесс в нормальное русло, но эти переговоры не привели к результату.

В качестве последней попытки глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель представил компромиссное предложение в прошлый вторник и призвал стороны принять его, чтобы избежать «опасного ядерного кризиса».

«Курсор» информировал о заявлении института изучения войны: что россия пообещала Ирану за беспилотники. В ISW предполагают, что Иран получит от рф истребители Су-35 в обмен на предоставленные беспилотники. Россия косвенно подтвердила это, сообщив о расширении авиационного сотрудничества между странами.

Также наш сайт сообщал, что США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине. Подозрение в связях с террористическими организациями Ирана повлекли арест в Аргентине иранского Боинга. США потребовали его конфискации на основании санкций.

Редакция писала, что санкции не работают: президент Ирана собрался в Нью-Йорк. На 13 сентября запланировано открытие в Нью-Йоке Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Ирана, игнорируя санкции, намерен посетить мероприятие.