Санкции не работают: президент Ирана собрался в Нью-Йорк

Президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь иранского правительства.

«Было проведено предварительное планирование участия президента в сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — заявил он.

Генеральная Ассамблея откроется в Нью-Йорке 13 сентября.

Раиси с ноября 2019 года находится под санкциями США за «соучастие в серьезных нарушениях прав человека». Ранее он уже пропустил прошлогоднюю Генассамблею из-за пандемии COVID-19. Вместо этого собранию была показана заранее записанная видеозапись его выступления.

Когда Вашингтон внес его имя в свой черный список иранских чиновников, Раиси еще был главой судебной системы. Он стал президентом в июне 2021 года.

Вашингтон обвиняет Раиси в том, что он играл ведущую роль в массовых казнях задержанных левых в 1988 году, когда он был главным следователем революционного суда Тегерана.

Раиси был членом так называемой «группы смерти», которая приговаривала заключенных к смерти во время массовых казней. Когда его спросили о его прошлых действиях, он заявил, что является «защитником прав человека».

«Курсор» писал, что США успешно испытали систему «Железный купол», приобретенную у Израиля. В ходе испытаний, проводившихся на американском военном полигоне White Sands, система успешно обнаружила, отследила и перехватила крылатые ракеты, беспилотники, ракеты, артиллерию и минометы.

Также мы информировали, что четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан. Полиция задержала четвертых мужчин из Хадеры по подозрению в попытке взорвать ресторан на юге Израиля. Они в помещение заложили взрывное устройство.