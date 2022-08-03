Институт изучения войны: что россия пообещала Ирану за беспилотники

В ISW предполагают, что Иран получит от рф истребители Су-35 в обмен на предоставленные беспилотники. Россия косвенно подтвердила это, сообщив о расширении авиационного сотрудничества между странами.

В обмен на ударно-разведывательные беспилотники Shahed 129, россия*, вероятно, пообещала Ирану истребители Су-35.

Об этом сообщили аналитики из Института изучения войны.

После сообщений OSINT-расследователей (разведки по открытым источникам) о прибытии в рф первой партии БПЛА в росСМИ появилась информация о расширении «авиационного сотрудничества» между странами.

«Если это правда, это предполагает, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля», — считают в Институте изучения войны.

«Курсор» информировал, что СМИ пишут, что иранские беспилотники уже прибыли в россию.

Также мы писали о неожиданном обращении: экс-президент Ирана публично обозвал путина. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выразил твердую поддержку Украине, обозвав путина тираническим нарциссом, стремящимся к славе.

Редакция сообщала, что США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине. Подозрение в связях с террористическими организациями Ирана повлекли арест в Аргентине иранского Боинга. США потребовали его конфискации на основании санкций.

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!