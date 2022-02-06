Премьер-министр ПА призвал Африканский союз отозвать аккредитацию Израиля

Мохаммед Штайе заявил, что Израиль должен быть лишен статуса наблюдателя в Африканском союзе, так как «положение палестинского народа только ухудшилось» в последнее время.

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе в субботу призвал Африканский союз лишить Израиль статуса наблюдателя, который он получил в июле прошлого года.

Об этом пишет JNS.

«Израиль никогда не должен быть вознагражден за свои нарушения и за режим апартеида, который он навязывает палестинскому народу», — сказал Штайех на открытии двухдневного саммита в Аддис-Абебе, Эфиопия. «Ваши превосходительства, мне жаль докладывать вам, что положение палестинского народа только ухудшилось».

Позже он написал в Твиттере: «Сегодня я призвал участников #AUS Summit2022 лишить Израиль статуса наблюдателя. Предоставление Израилю такого статуса — незаслуженная награда. Палестина уверена в поддержке Африки нашего народа в условиях длительной и воинственной оккупации Израиля».

Участники саммита могут решить проголосовать за сохранение статуса Израиля, но Джош Рейнштейн, президент Фонда союзников Израиля, сказал, что, по его мнению, поддержка Израиля в Африке не будет поколеблена.

Курсор ранее писал, что глава МИД Катара исключает нормализацию отношений с Израилем. Глава мид Катара ранее заявлял, что раньше поддерживал связи с Израилем, «когда были перспективы мира» с палестинскими арабами, но сейчас они «потеряли надежду». Катар в последние годы постоянно помогает Газе. Правительство страны выделило сотни миллионов долларов на оплату электроэнергии в Газе, а также профинансировало строительство новых дорог и больниц, выплату ежемесячных пособий бедным семьям.

Кроме того, глава МИД Алжира заявил, что процесс примирения палестинских группировок начался. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что начался процесс примирения палестинских группировок после того как страна заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

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