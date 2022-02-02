Премьер-министр Румынии провел встречу с послом Израиля

Николае Чука и Давид Сарангу обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, в Черноморском регионе а также обсудили безопасность на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Румынии Николае Чука принял во вторник посла Израиля в Бухаресте Давида Сарангу, который предложил по этому случаю как можно скорее организовать совместное заседание правительства Румынии и Израиля.

Об этом пишет JPost.

Согласно заявлению правительства, стороны обменялись мнениями о развитии международных отношений и безопасности в восточной Украине и на Ближнем Востоке. Премьер-министр Чука подчеркнул свою озабоченность событиями в восточной Украине и Черноморском регионе и обменялся с послом Давидом Сарангой мнениями о своих собственных оценках ситуации.

Израильский дипломат также представил текущую ситуацию с безопасностью в регионе Ближнего Востока и предложил как можно скорее провести совместное заседание правительства Румынии и Израиля, говорится в релизе.

Курсор ранее писал, что посол США в Израиле заявил, что доклад Amnesty абсурден. Посол Том Найдс осуждает отчет Amnesty International, обвиняющий Израиль в апартеиде: «Мы не будем использовать этот язык».

Кроме того, президент Герцог и его супруга встретились с представителями еврейской общины ОАЭ. В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Израиля Ицхак Герцог, вместе со своей супругой посетили местную еврейскую общину.

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