Премьер-министр Великобритании: санкции будут готовы к любой российской атаке

Джонсон также сказал, что министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трусс в ближайшее время отправятся в Москву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что санкции и другие меры будут готовы в случае нападения России на Украину. Его правительство обратится к парламенту с просьбой ввести санкции против российских физических лиц и компаний.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Джонсон заявил, что Великобритания рассматривает возможность развертывания истребителей Typhoon Королевских ВВС и военных кораблей Королевских ВМС для защиты юго-восточной Европы.

«Британские санкции и другие меры будут готовы к любому возобновлению российской атаки», — подчеркнул Джонсон.

«Правительство попросит парламент предоставить новые полномочия для введения санкций против более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любые компании, связанные с российским государством или работающие в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля», — добавил он.

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