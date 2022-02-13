Премьер-министр Венгрии: Вторжении России в Украину приведет к потоку беженцев

Премьер-министр Венгрии предупредил, что вторжение России в Украину может привести к тому, что сотни тысяч украинских беженцев побегут через границу в его страну.
Лидер правых популистов Виктор Орбан, выступая с ежегодным обращением, которое в этом году дало старт его политической кампании по выборам в парламент Венгрии 3 апреля, призвал к мирному урегулированию растущей напряженности в Европе, вызванной опасениями скорого вторжения России в Украину.
Орбан — решительный противник любого вида иммиграции — утверждает, что в интересах Венгрии «избежать войны», которая, по его словам, вызовет волну украинских беженцев и подрыв экономики.
Призывая к разрешению напряженности путем диалога, Орбан заявил, что он выступает против планов Европейского Союза использовать санкции против России, которая разместила более 100 тысяч военных вдоль границ Украины, в качестве сдерживающего фактора.
«О санкциях, карательной политике, нотациях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи», — говорит Орбан.
Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.
Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.
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