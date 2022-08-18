Президент Германии планирует посетить Израиль: названа причина

Президент Германии, вероятно, лично хочет уладить конфликт с семьями жертв мюнхенской резни после скандального заявления Аббаса о «50 холокостах».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассматривает возможность визита в Израиль, чтобы убедить семьи жертв мюнхенской бойни посетить памятные мероприятия в Германии после того, как они решили бойкотировать их.

Семьи 11 израильских спортсменов, погибших в Мюнхене, отказываются от участия в мероприятиях после того, как отвергли предложение Германии о компенсации как оскорбительное.

Споры обострились в последние дни из-за фурора, вызванного провокационными комментариями президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса во вторник, в которых он заявил, что Израиль совершил «50 холокостов» против палестинцев, что вызвало международное осуждение.

Он отвечал на вопросы во время совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, будет ли он извиняться за мюнхенское убийство, которое было совершено группой, в то время связанной с его партией ФАТХ.

По сообщениям, возможный визит Штайнмайера к семьям жертв был вызван высказываниями Аббаса и последующей полемикой по поводу отсутствия немедленной реакции Шольца.

Курсор ранее писал, что Лапид гневно отреагировал на заявление Аббаса о «50 холокостах». Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.