Президент ОАЭ поздравил Лапида с назначением на пост премьер-министра

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Яиром Лапидом, и поздравил его с вступлением в должность премьер-министра на прошлой неделе.
По данным офиса премьер-министра, бин Зайед подчеркнул важность отношений между Абу-Даби и Иерусалимом. Лапид пожелал президенту ОАЭ всего наилучшего в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам., который начнется в субботу вечером.
В ходе разговора Лапид отметил приверженность Израиля выполнению Авраамовых соглашений, а также саммита в Негеве и продолжению тесных отношений двух стран в различных областях.
Курсор ранее писал, что Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА. Премьер-министр сказал Макрону, что новых поселений больше не будет. Лапид также осудил инцидент у Западной стены, заявив, что Израиль — «единственная страна в мире, где евреи не имеют религиозной свободы».
Кроме того, Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Герцог оценил вклад премьер-министра в совместную работу, отметив что она проходила в позитивной атмосфере дружбы и взаимного уважения. Он поблагодарил Беннета за тесное сотрудничество во имя безопасности Израиля.