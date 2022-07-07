Президент ОАЭ поздравил Лапида с назначением на пост премьер-министра

22:38, Сегодня
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флаги израиля и оаэ фото
Фото: depositphotos.com

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с Яиром Лапидом. Лапид пожелал лидеру ОАЭ всего наилучшего в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Яиром Лапидом, и поздравил его с вступлением в должность премьер-министра на прошлой неделе.

По данным офиса премьер-министра, бин Зайед подчеркнул важность отношений между Абу-Даби и Иерусалимом. Лапид пожелал президенту ОАЭ всего наилучшего в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам., который начнется в субботу вечером.

В ходе разговора Лапид отметил приверженность Израиля выполнению Авраамовых соглашений, а также саммита в Негеве и продолжению тесных отношений двух стран в различных областях.

Курсор ранее писал, что Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА. Премьер-министр сказал Макрону, что новых поселений больше не будет. Лапид также осудил инцидент у Западной стены, заявив, что Израиль — «единственная страна в мире, где евреи не имеют религиозной свободы».

Кроме того, Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Герцог оценил вклад премьер-министра в совместную работу, отметив что она проходила в позитивной атмосфере дружбы и взаимного уважения. Он поблагодарил Беннета за тесное сотрудничество во имя безопасности Израиля.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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