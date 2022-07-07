Президент ОАЭ поздравил Лапида с назначением на пост премьер-министра

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Яиром Лапидом, и поздравил его с вступлением в должность премьер-министра на прошлой неделе.

По данным офиса премьер-министра, бин Зайед подчеркнул важность отношений между Абу-Даби и Иерусалимом. Лапид пожелал президенту ОАЭ всего наилучшего в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам., который начнется в субботу вечером.

В ходе разговора Лапид отметил приверженность Израиля выполнению Авраамовых соглашений, а также саммита в Негеве и продолжению тесных отношений двух стран в различных областях.