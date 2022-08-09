Президент россии объявил борьбу с алкоголизмом в регионах

Диктатор считает, что «главными проблемами» регионов рф помимо низких доходов является также алкоголизация местного населения.

Президент россии* владимир путин считает алкоголизацию населения одной из главных проблем страны наряду с низкими доходами.

Об этом глава рф заявил во вторник, 9 августа, в ходе видео-встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

Глава кремля поручил решить проблему алкоголизации россиян в моногородах, то есть населенных пунктах, основанных при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.

Путин подчеркнул проблему низких доходов граждан, а от этого возникает целый ряд других проблем, отметил он. В их числе и высокий уровень алкоголизации населения. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — передает слова президента россии пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Ещё ранее путин заявил, что россия еще «всерьез не начинала» войну против Украины, а также обвинил Запад в развязывании этой войны.

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