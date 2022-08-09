Президент россии* владимир путин считает алкоголизацию населения одной из главных проблем страны наряду с низкими доходами.
Об этом глава рф заявил во вторник, 9 августа, в ходе видео-встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.
Глава кремля поручил решить проблему алкоголизации россиян в моногородах, то есть населенных пунктах, основанных при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.
Путин подчеркнул проблему низких доходов граждан, а от этого возникает целый ряд других проблем, отметил он. В их числе и высокий уровень алкоголизации населения. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — передает слова президента россии пропагандистское информационное агентство ТАСС.
Ещё ранее путин заявил, что россия еще «всерьез не начинала» войну против Украины, а также обвинил Запад в развязывании этой войны.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!