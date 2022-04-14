Президенты Польши и стран Балтии посетили Украину с «решительным сигналом» поддержки

Лидеры посетили Бородянку, где были обнаружены доказательства зверств россии: «Здесь показала свое лицо темная сторона человечества», — сказал президент Литвы.

Президенты четырех стран, находящихся на пороге россии*, посетили Украину в среду, чтобы продемонстрировать поддержку борющейся страны после того, как путин поклялся продолжать свое кровавое наступление до его «полного завершения».

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — всех стран НАТО, которые опасаются, что в будущем они могут столкнуться с нападением россии, если Украина падет, — отправились поездом в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Presidents of Poland and the Baltic States Andrzej Duda, Gitanas Nausėda, Egils Levits, Alar Karis arrived in #Ukraine to meet President of #Ukraine Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/pG5AmUbHtH — KyivPost (@KyivPost) April 13, 2022

Россия вторглась 24 февраля с целью, по словам западных официальных лиц, захватить Киев, свергнуть правительство и установить дружественное москве правительство. За семь недель после этого наземное наступление застопорилось, россия потеряла потенциально тысячи бойцов, а война вынудила миллионы украинцев бежать. Война также потрясла мировую экономику, поставила под угрозу глобальные запасы продовольствия и нарушила баланс Европы после окончания холодной войны.

Президент США Джо Байден во вторник впервые назвал действия России в Украине «геноцидом», заявив, что «Путин просто пытается стереть с лица земли саму идею быть украинцем».

Presidents of Poland and the Baltic States Andrzej Duda, Gitanas Nausėda, Egils Levits, Alar Karis visited Borodyanka destroyed by Russian occupiers. pic.twitter.com/qhcxnYyGxO — KyivPost (@KyivPost) April 13, 2022

По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, европейские лидеры, посетившие Украину, планировали передать «решительный сигнал политической поддержки и военной помощи».

Науседа, президент Эстонии Алар Карис, президент Польши Анджей Дуда и Эгилс Левитс из Латвии также планировали обсудить расследования предполагаемых военных преступлений россии, включая массовые убийства мирных жителей. Науседа сказал, что лидеры посетили Бородянку, один из городов под Киевом, где были обнаружены свидетельства зверств.

Having a little cry, here. President of Poland, Andrzej Duda, giving President Zelenskyy a hug. That's European solidarity. pic.twitter.com/YghlTksaKW — Jan Bird (@pictureladyjan) April 13, 2022

«Именно здесь показала свое лицо темная сторона человечества, — написал он в Twitter. — Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными».

It's not war, it's terrorism when soldiers are sent to murder civilians. It is a face of war which we cannot come to terms with, says President Duda in Kyiv at press conference alongside the Baltic Three Presidents and President Zelenskyy. pic.twitter.com/gcrKhdWRFk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2022

Экспертный отчет, подготовленный по заказу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выявил «четкие закономерности нарушений (международного гуманитарного права) российскими войсками при ведении боевых действий». Доклад был написан экспертами, отобранными Украиной, и опубликован в среду базирующейся в Вене организацией, занимающейся вопросами безопасности и прав человека.

Международный уголовный суд расследует военные преступления в Украине, в том числе зверства, раскрытые после отступления москвы из Киевской области, где, по данным украинских властей, было убито более 720 человек, а только в городе Буча обнаружено 403 тела.

Прокурор МУС Карим Хан, посетивший Бучу, написал в Твиттере в среду, что Украина «является местом преступления», и суд должен «развеять туман войны», чтобы определить, что произошло.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!