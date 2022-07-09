Проблемы в Ямине: Шакед пытается удержать депутатов в партии

Новый лидер партии Айелет Шакед работает над тем, чтобы стабилизировать партию после дезертирства трех депутатов, падения поддержки и плохих результатов в опросах.

Проблемы для Айелет Шакед, нового главы партии «Ямина», продолжают нарастать, поскольку лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, по сообщениям, планирует ударить по фракции в своей избирательной кампании, а один из немногих оставшихся депутатов может отделиться и создать свою собственную партию.

Шакед, министр внутренних дел, работает над стабилизацией партии после того, как стала ее лидером на прошлой неделе. Бывший лидер партии Нафтали Беннет ушел с поста премьер-министра и объявил о своем уходе из политики после того, как его коалиция распалась. Он передал контроль над партией Шакед, своему давнему политическому партнеру и второму номеру Ямины, а премьерство передал Яиру Лапиду, согласно их коалиционному соглашению.

Ямина сильно пострадала от своего пребывания у власти. Решение Беннета о партнерстве с левыми партиями и исламистской фракцией РААМ в коалиции в прошлом году дало Израилю работоспособное правительство после серии безрезультатных выборов, но некоторые избиратели правой партии были недовольны этим шагом, и три из семи ее членов Кнессета вышли из коалиции.

Согласно последним опросам, партия находится в опасной близости от или ниже избирательного порога, необходимого для прохождения в Кнессет на выборах, и сталкивается с новыми угрозами.

Как сообщается, депутат от «Ямины» Абир Кара, один из трех оставшихся членов, помимо Шакед, рассматривает возможность создания новой политической партии.

Кара планирует объявить о создании партии, если посчитает, что «Ямина» зашла в тупик, говорится в сообщении.

Другими оставшимися членами Ямины в Кнессете являются Ширли Пинто и заместитель министра по делам религий Матан Кахана, близкий союзник Беннета и самый видный из трех законодателей.

Кахана выступает против сотрудничества с Нетаниягу и, скорее всего, отделится от Ямины и присоединится к другой партии. Шакед считается открытой для партнерства в правительстве с Нетаниягу. Кара склоняется к тому, чтобы занять позицию Каханы по отношению к Нетаниягу и исключить партнерство с лидером оппозиции.

Курсор ранее писал, что Нафтали Беннет провел в понедельник прощальную встречу с Форумом Генерального штаба. В ходе обсуждения участники форума поблагодарили Беннета за его вклад в ЦАХАЛ и безопасность Государства Израиль.

Еще мы писали, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.