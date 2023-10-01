Петиции касаются решения правительства создать комиссию по расследованию предполагаемого незаконного использования шпионского ПО правоохранительным...

В Канцелярии юридического советника правительства одобрили просьбу министра юстиции Ярива Левина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Она касалась привлечения независимого адвоката по петициям в БАГАЦ против решения правительства создать комиссию по расследованию предполагаемого незаконного использования шпионского ПО правоохранительными органами против израильтян.

Состоялась подача петиций против создания комиссии на основании того, что она может вмешиваться и неправомерно влиять на продолжающийся уголовный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. К слову, слушания по делу главы правительства отложили по трагической причине.

Тем не менее в письме Левину заместитель юридического советника Гиль Лимон, настаивает на том, что слова министра юстиции, что у юридического советника есть конфликт интересов по этому делу, не имеют каких-либо основания.

Лимон считает, будучи правовым консультативным органом правительства, у институции юридического советника есть обязанность высказать свою точку зрения, когда считает, что правительство стремится «предпринять действия, выходящие за пределы его полномочий».

«Утверждения, что наша структура сталкивается с конфликтом интересов, когда указывает на юридические недостатки и высказывает обеспокоенность вмешательством в следственные и судебные процедуры, нанося при этом ущерб закону и системе правосудия, необоснованны», – добавил он.

В сентябре юрсоветник правительства Гали Бехарав-Миара сказала Левину, что у комиссии отсутствуют полномочия проводить расследование открытых юридических дел. Также она обеспокоилась возможным вмешательством комиссии в продолжающийся судебный процесс над Нетаниягу.

Ранее министр Левин рассказал, кого из топ-чиновников уволил бы немедленно.

Также "Курсор" сообщал, что Нетаниягу с супругой неожиданно отменили отпуск в Неве-Ативе.