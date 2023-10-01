Слушания по делу Нетаниягу отложили по трагической причине

Они должны были состояться на следующей неделе.

Слушания по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Слушания должны были состояться на следующей неделе, но это решение было принято в связи со смертью отца судьи Ребекки Фридман-Фельдман.

Ранее мы писали, что сегодня, 1 октября, Нетаниягу и его супруга Сара отправятся в короткий отпуск в отель "Панда" в поселении Неве-Атив на севере Израиля. Как и во время прошлого их отпуска на территории этого поселения, антиправительственные протестующие готовятся к «приему» пары.

В прошлый раз местное население обратилось в БАГАЦ с петицией в связи с нарушением свободы передвижения. Из соображений безопасности дорогу на северные Голаны через мошав закроют для транспортного движения на время отпуска супругов.

Приблизительно две недели назад секретариат поселка направил письмо в канцелярию Нетаниягу с требованием касательно отмены отпуска в эти дни. Там было сказано, что граждане понесли значительный ущерб от предыдущего визита премьер-министра и его жены.

В поселке заявили, что при любом сценарии произойдет нарушение привычного образа жизни в мошаве, а потому прилагаются усилия для поиска баланса и снижения последствий. Также утверждается, что ограничение движения нанесет огромный ущерб свободе передвижения и туризму.

В ходе прошлого визита семье Нетаниягу в Неве-Атив противники судебной реформы устроили акцию протеста и не позволили местному населению передвигаться в обычном режиме.

"Когда они здесь жили в последний раз, в поселок никто не входил и не выходил. Это было ужасно, был ужасный шум и усиленная охрана. В поселке много отелей, но ваше пребывание серьезно повредит нашему туризму и средствам к существованию. На этот раз мы ожидали хотя бы внимания, мы не будем об этом молчать", – поделился местный житель.

«Курсор» ранее писал, что Бен-Гвир собирает правительственную комиссию по ситуации в ШАБАС.