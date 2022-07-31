Прямо на границе: Лапид рассказал о масштабном плане Израиля и Иордании

Лапид сказал, что инициатива улучшит отношения, а также укрепит мир и дружбу между двумя странами.

Израиль и Иордания создадут совместный промышленный парк на границе, заявил премьер-министр Яир Лапид в начале своего воскресного заседания кабинета министров.

«Эта инициатива создаст рабочие места для обоих наших государств, улучшит наши экономические и государственные отношения, а также укрепит мир и дружбу между двумя странами», — говорится в заявлении Лапида.

Лапид сказал, что окончательные детали были решены на прошлой неделе, когда он встретился с королем Абдаллой.

Напомним, что на днях премьер-министр Яир Лапид совершил свою первую поездку в Иорданию в качестве премьер-министра.

В своем заявлении Королевский Хашимитский двор сообщил, что во время встречи с Лапидом Абдалла подтвердил необходимость «справедливого, всеобъемлющего, прочного мира на основе решения о двух государствах».

В заявлении также указывается необходимость «укрепления региональной безопасности, стабильности и развития, которые должны включать палестинцев».

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Напомним, что Айелет Шакед, глава недавно созданной партии «Сионистский дух», заявила в субботу, что не оставит правое крыло лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и некоторым его экстремистским политическим партнерам.